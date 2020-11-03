Karidopita | Zamansız lezzetler

Şurup için tüm malzemeyi tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağı kapatıp soğuyana kadar dinlendirin. Kek için yumurta ve toz şekeri köpük olana kadar yaklaşık 15 dakika mikser yardımıyla çırpın. Kalan malzemeyi tek tek ilave edip karıştırın. Daha sonra fırına dayanıklı dikdörtgen veya yuvarlak bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirin. Fırından alıp, çatal yardımıyla üzerine gelişigüzel delikler açıp soğuk şerbeti gezdirin ve 1 saat dinlendirin. Çikolatalı sos için kremayı bir kaba alıp ısıtın. Kaynama noktasına gelmeden ocağı kapatın ve küçük parçalara ayırdığınız çikolataları ekleyip pürüzsüz bir sos elde edin. Tatlıyı dilimleyip üzerlerine sos gezdirerek servis yapın.

ŞURUP İÇİN

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

10 gram taze zencefil

2 adet yıldız anason

2-3 adet çubuk tarçın

2-3 dilim halka doğranmış portakal

KEK İÇİN

10 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un haline getirilmiş hazır kızarmış ekmek

1'er çay kaşığı tarçın, karanfil, yenibahar ve rendelenmiş muskat

300 gram çekilmiş ceviz içi

ÇİKOLATALI SOS İÇİN

200 gram çikolata

200 ml krema

EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER