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    • Sağlık
    • 03.11.2020 Gazete
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    Karidopita | Zamansız lezzetler

    için tüm yi tencereye alıp ya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağı kapatıp kadar dinlendirin. Kek için yumurta ve toz şekeri köpük olana kadar yaklaşık 15 dakika mikser yardımıyla çırpın. İşte baharatlı Karidopita tarifinin detayları...

    Karidopita

    Şurup için tüm yi tencereye alıp ya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağı kapatıp kadar dinlendirin. Kek için yumurta ve toz şekeri köpük olana kadar yaklaşık 15 dakika mikser yardımıyla çırpın. Kalan yi tek tek ilave edip karıştırın. Daha sonra fırına dayanıklı dikdörtgen veya yuvarlak bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirin. Fırından alıp, çatal yardımıyla üzerine gelişigüzel delikler açıp soğuk şerbeti gezdirin ve 1 saat dinlendirin. Çikolatalı sos için kremayı bir kaba alıp ısıtın. Kaynama noktasına gelmeden ocağı kapatın ve küçük parçalara ayırdığınız çikolataları ekleyip pürüzsüz bir sos elde edin. Tatlıyı dilimleyip üzerlerine sos gezdirerek servis yapın.

    ŞURUP İÇİN
    3 su bardağı su
    3 su bardağı toz şeker
    10 gram taze zencefil
    2 adet yıldız anason
    2-3 adet çubuk tarçın
    2-3 dilim halka doğranmış portakal

    KEK İÇİN
    10 adet yumurta
    1.5 su bardağı toz şeker
    1 su bardağı irmik
    1 paket kabartma tozu
    1 su bardağı un haline getirilmiş hazır kızarmış ekmek
    1'er çay kaşığı tarçın, karanfil, yenibahar ve rendelenmiş muskat
    300 gram çekilmiş ceviz içi

    ÇİKOLATALI SOS İÇİN
    200 gram çikolata
    200 ml krema

    EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER

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