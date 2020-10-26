Kahve deyip geçme! Kahvenin faydaları nelerdir?

FAZLASI ZARAR!

Osteoporoz, kemik kırıklarında artma riski, reflü, peptik ülser, gastrit, özofajit, glokom, hipertansiyon, aritmi, uykusuzluk, sinirlilik, huzursuzluk ve kolesterol yüksekliği bu beklenen yan etkenin sadece bazılarıdır. Bu yan etkilerin kafeinsiz kahve ile ortaya çıkma olasılığının daha az olması da dikkat çekicidir. Kafein dozu arttıkça hamileler için risklerin artacağı düşünülmektedir.

MİKROPLARA İYİ GELİR

Kahvede binlerce kimyasal ve çeşitli polifenollerin yanı sıra yüksek miktarda lif vardır. Bu polifenol ve lif birleşimi bağırsak mikroflorası için yararlıdır. Yani kahve ılımlı ölçüde tüketildiğinde bağırsak sağlığı için de gerekli bir içecek olarak değerlendirilmektedir. Çay ise bir miktar polifenol içerir ama lif içermez.