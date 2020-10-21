Evli çiftler bazı zamanlarda özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünür. Elbette evlilik bazı konularda eski rahatlığınızı bitirir. Ancak bunu dert edinip tüm hayatınızı karartmak elbette çok büyük bir hata olur. Terapilerde, çiftlerin bu hataya düştüğünü gördüm. Eşimizle çocukluğumuzda ya da gençliğimizde yapmak istediğimiz birçok hayali gerçekleştirebiliriz. Bu konuda öncelikli olarak birbirimize saygı duymayı öğrenmeliyiz. Bunu öğrendiğimiz zaman asıl mutluluk ortaklığı ortaya çıkacak. Eski arkadaşlarımızda buluşup vakit geçirebiliriz. Anne olan bir dostum uzun süre görüşmediği eski en yakın kız arkadaşıyla yıllar sonra görüştüğünde büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Çiftler nasıl olursa olsun birbirlerine özgürlük tanımalı. Elbette birlikte bir hayatı paylaşmak çok önemli. Eğer çiftler birbirlerinin özgürlük alanını daraltırsa, işte o zaman problemler çok daha çözülemez hal alıyor. Birbirinizi seviyorsanız, yanına bir de saygıyı eklerseniz özgürlükler daha da mutlu edecektir. Hayat bize paylaşmayı ve mutlu olmayı öğretiyor. Eğer öğrenmek istersek.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET