Hastalıklara dişli besinler!

Ağız ve diş sağlığının korunması, et ve tatlı tüketiminin artması nedeniyle uzmanlar, dişlerin korunması için tüketilmesi gereken şu besinleri tavsiye ediyor:

KIRMIZI ET: Kırmızı et, doğru pişirildiğinde ve uygun miktarda tüketildiğinde diş sağlığı için faydalıdır. Ağız ve diş sağlığı için tüketilen gıdalarda kalsiyum ve fosfor olması gerekir. Fosfor için en zengin kaynak, protein içeriği yüksek olan et ürünleridir.

SÜT GRUBU: Süt, yoğurt ve peynir bol miktarda kalsiyum içermektedir. Kalsiyum, dişin en önemli yapı taşlarından

biridir. Tatlılarından sonra bir parça peynir tüketmek, çürüme etkisini önleme açısından oldukça önemlidir.

KEREVİZ: Diş sağlığı için önemli sebzelerdendir. Kerevizi fazla çiğnemek, tükürük salgılanmasını artırır ve bu durum bakterilerin etkisiz hale gelmesini sağlar.

MEYVELER: Elma ve kivi diş sağlığı için oldukça önemli meyvelerdendir. Elmanın kabuğuyla birlikte ısırarak yenilmesi, içerisindeki maddeler sayesinde dişlerin temizlenmesini ve kuvvetlenmesini sağlamaktadır.

KURUYEMIŞLER: Kuruyemişlerin içindeki doğal yağlar dişi kaplar ve bakterilere karşı koruyucu olur.