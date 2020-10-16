Evde var güzellik

ŞEFTALİ MASKESİ
Cilde parlaklık veren şeftali, birçok farklı yüz maskesinde kullanılıyor. 1 şeftaliyi iyice ezin ve püre haline getirin. Ardından 1 tatlı kaşığı zeytinyağını da ekleyerek iyice karıştırın. Maskeyi yüzünüzde 10 dakika bekletip cildinizi yıkayın. Eğer yağlı bir cildiniz varsa bu maskeye bir de portakal ekleyebilirsiniz.
YOĞURT MASKESİ
3/4 çileği suyu çıkana kadar ezin ve 1 tatlı kaşığı yoğurtla karıştırın. Bu maskeyi tüm vücudunuza uygularsanız da yumuşak bir cilt elde edersiniz.
SİRKE MASKESİ
Sivilceli bir cildiniz varsa 1 yemek kaşığı elma sirkesini 2 yemek kaşığı su ile karıştırın. Pamukla temiz cildinize uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın.