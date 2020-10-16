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    • Sağlık
    • 16.10.2020 Gazete
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    Evde var

    Mutfağınızda bulunan yiyecekler, basit karışımlarla cildinizin de en iyi dostu...

    Evde var güzellik

    ŞEFTALİ MASKESİ
    Cilde parlaklık veren şeftali, birçok farklı yüz maskesinde kullanılıyor. 1 şeftaliyi iyice ezin ve püre haline getirin. Ardından 1 tatlı kaşığı zeytinyağını da ekleyerek iyice karıştırın. Maskeyi yüzünüzde 10 dakika bekletip cildinizi yıkayın. Eğer yağlı bir cildiniz varsa bu maskeye bir de portakal ekleyebilirsiniz.

    YOĞURT MASKESİ
    3/4 çileği suyu çıkana kadar ezin ve 1 tatlı kaşığı yoğurtla karıştırın. Bu maskeyi tüm vücudunuza uygularsanız da yumuşak bir cilt elde edersiniz.

    SİRKE MASKESİ
    Sivilceli bir cildiniz varsa 1 yemek kaşığı elma sirkesini 2 yemek kaşığı su ile karıştırın. Pamukla temiz cildinize uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın.
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