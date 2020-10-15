Canım ciğerim

Güçlü vücudun yolu, güçlü bağışıklıktan geçiyor... Bu noktada karaciğere de büyük görev düşüyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, vücudun toksinlerden arınması için karaciğerin son derece önemli olduğunu belirtiyor. İşte Prof. Erk'in önemli açıklamaları:

ZEHİRLERİ ATIYOR:

Besinlerle birlikte alınan ağır metaller, tarım zehirleri, endüstriyel toksinler, gıda katkı maddelerinin yanı sıra eskiyen hormonlar ve ilaçlar karaciğerde bekliyor. Karaciğer detoks işlemini yani toksinleri vücuttan atma işlemini iki aşamada gerçekleştiriyor. İlk aşamada karaciğer enzim sistemi bu toksinleri işleyerek vücutttan atılmaya hazır hale getiriyor. Bu aşamada karaciğerde antioksidan maddelerle ortadan kaldırılması gereken birçok serbest radikal üretilmiş olur.

ANTİOKSİDANLAR ÖNEMLİ:

Serbest radikallerin ortadan kaldırılması için karaciğerin değişik antioksidan maddelerle desteklenmesi gerekiyor. Antioksidanlar sebze ve meyvelerde bol miktarda yer alıyor. Karaciğerin ikinci detoks fazında ise ilk aşamada ortaya çıkan oksitlenmiş kimyasallar paketlenerek suda erir hale getiriliyor. Karaciğerin vücudu temizlediği ikinci aşamayı ise besinlerle desteklemek şart. Bunun için her gün bol miktarda sarımsak, soğan, lahana, pırasa, brokoli, karnabahar, karalahana ve Brüksel lahanası yenilmesi son derece önemli. BEYNİ VURUYOR:

Karaciğeri çalıştıran ve vücudu temizleyen diğer bir unsur da enzimler. Enzimler karaciğeri çalıştırıyor ve atıkları uzaklaştırıyor. Karaciğer hem enzimleri barındırması hem de sindirim ve kan dolaşımı arasındaki özel konumu nedeniyle en stratejik detoks organı olarak biliniyor. Sindirilen hiçbir şey karaciğere uğramadan kan dolaşımına geçmiyor. Toksinler atılmadığında Parkinson ve Alzheimer meydana geliyor. Romatizmal ağrılar, kanser ve diyabet gibi hastalıkların bile toksinlerle bağlantısı var...

BUNLARI TÜKET

Liften zengin sebze ve meyve...

Tüm yeşil ve sarı sebzeler,

Hindiba, soğan, sarımsak, enginar, kuşkonmaz,

Düşük kalorili diyet uygula,

Spor yap.

BUNLARI TÜKETME

Alkol kullanma

Spor yap

Kilo ver

Yağlı et ve yumurta

Yağdan zengin kuruyemiş

Şarküteri ürünleri

Ambalajlı gıdalar

Patates, beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna

Aşırı karbonhidrat ve şeker tüketme