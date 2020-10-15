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    • Sağlık
    • 15.10.2020 Gazete
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    Canım ciğerim

    Karaciğer, leri atıp bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu nedenle beslenme büyük önem taşıyor. Soğan, enginar, lahana ve pırasayı eksik etmemek gerekiyor...

    Canım ciğerim

    Güçlü vücudun yolu, güçlü bağışıklıktan geçiyor... Bu noktada karaciğere de büyük görev düşüyor. Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, vücudun toksinlerden arınması için karaciğerin son derece önemli olduğunu belirtiyor. İşte Prof. Erk'in önemli açıklamaları:

    ZEHİRLERİ ATIYOR:
    Besinlerle birlikte alınan ağır metaller, tarım leri, endüstriyel toksinler, gıda katkı maddelerinin yanı sıra eskiyen hormonlar ve ilaçlar karaciğerde bekliyor. Karaciğer detoks işlemini yani toksinleri vücuttan atma işlemini iki aşamada gerçekleştiriyor. İlk aşamada karaciğer enzim sistemi bu toksinleri işleyerek vücutttan atılmaya hazır hale getiriyor. Bu aşamada karaciğerde antioksidan maddelerle ortadan kaldırılması gereken birçok serbest radikal üretilmiş olur.

    ANTİOKSİDANLAR ÖNEMLİ:
    Serbest radikallerin ortadan kaldırılması için karaciğerin değişik antioksidan maddelerle desteklenmesi gerekiyor. Antioksidanlar sebze ve meyvelerde bol miktarda yer alıyor. Karaciğerin ikinci detoks fazında ise ilk aşamada ortaya çıkan oksitlenmiş kimyasallar paketlenerek suda erir hale getiriliyor. Karaciğerin vücudu temizlediği ikinci aşamayı ise besinlerle desteklemek şart. Bunun için her gün bol miktarda sarımsak, soğan, lahana, pırasa, brokoli, karnabahar, karalahana ve Brüksel lahanası yenilmesi son derece önemli. BEYNİ VURUYOR:
    Karaciğeri çalıştıran ve vücudu temizleyen diğer bir unsur da enzimler. Enzimler karaciğeri çalıştırıyor ve atıkları uzaklaştırıyor. Karaciğer hem enzimleri barındırması hem de sindirim ve kan dolaşımı arasındaki özel konumu nedeniyle en stratejik detoks organı olarak biliniyor. Sindirilen hiçbir şey karaciğere uğramadan kan dolaşımına geçmiyor. Toksinler atılmadığında Parkinson ve Alzheimer meydana geliyor. Romatizmal ağrılar, kanser ve diyabet gibi hastalıkların bile toksinlerle bağlantısı var...

    BUNLARI TÜKET
    Liften zengin sebze ve meyve...
    Tüm yeşil ve sarı sebzeler,
    Hindiba, soğan, sarımsak, enginar, kuşkonmaz,
    Düşük kalorili diyet uygula,
    Spor yap.

    BUNLARI TÜKETME
    Alkol kullanma
    Spor yap
    Kilo ver
    Yağlı et ve yumurta
    Yağdan zengin kuruyemiş
    Şarküteri ürünleri
    Ambalajlı gıdalar
    Patates, beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna
    Aşırı karbonhidrat ve şeker tüketme

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