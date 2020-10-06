Doğal sağlık

Sağlıklı beslenip, günlük almamız gereken vitamin miktarlarını alıyor ve sağlığımız konusunda titiz davranıyorsak bağışıklık sistemimiz yani vücudumuzun yabancı maddelere karşı tepkisi o kadar büyük olur. İşte size sağlık reçetesi:

Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan "beta glukan" içerir.

Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler.

Sarımsaktan sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır.

Balık yüksek miktarda antioksidan etki gösteren Omega 3 içerir. Yapılan birçok çalışma Omega 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kanıtladı.

Yeşil çay ve papatya çayı da bağışıklığı güçlendiriyor. Haftada 4 veya 5 gün bu çayları tüketebilirsiniz.

Mevsim meyveleri tüketmeye özen gösterin. Bunu prensip haline getirirseniz, bağışıklık sisteminiz de güçlenir.

Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından oldukça zengindir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.