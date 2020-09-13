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    • Sağlık
    • 13.09.2020 Gazete
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    ı li içmeyin

    , bolca polifenol antioksidan, kateşin ve florür içeriyor. kadar olmasa da bir miktar kafein barındırıyor.

    Çayı şekerli içmeyin

    Çay, bolca polifenol antioksidan, kateşin ve florür içeriyor. kadar olmasa da bir miktar kafein barındırıyor. Ülkemizde çok fazla tüketilen ı çok sıcak içmek ve içine rafine katmak içerisindeki vitamin ve mineralleri öldürüyor. Çay ile birlikte tüketilen şeker kalorileri beraberinde getiriyor. Şekerin etkisi ise kandaki trigliserit düzeyini yükseltiyor ve obeziteye katkıda bulunuyor. Günde 1-2 bardak organik çay yapraklarından elde edilmiş şeker içermeyen ve çok sıcak olmayan çay içmek sağlığa fayda sağlıyor.

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