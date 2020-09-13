Çayı şekerli içmeyin

Çay, bolca polifenol antioksidan, kateşin ve florür içeriyor. Kahve kadar olmasa da bir miktar kafein barındırıyor. Ülkemizde çok fazla tüketilen çayı çok sıcak içmek ve içine rafine şeker katmak içerisindeki vitamin ve mineralleri öldürüyor. Çay ile birlikte tüketilen şeker kalorileri beraberinde getiriyor. Şekerin etkisi ise kandaki trigliserit düzeyini yükseltiyor ve obeziteye katkıda bulunuyor. Günde 1-2 bardak organik çay yapraklarından elde edilmiş şeker içermeyen ve çok sıcak olmayan çay içmek sağlığa fayda sağlıyor.