Stres üzüntü etkiler

Araştırmalar, kadınların cinsel sağlık konularında son derece duyarsız olduğunu kanıtladı. Uzmanlar bu konuda önemli uyarılarda bulundu. İşte önemli uyarılar: Yaşanan sağlık problemleri gibi durumlar cinsel hayatta ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. İşte bu sorunların üzerini kapatmamalısınız. Aynı zamanda bu araştırmaların sonucunda kadınlar orgazm olma konusunda zorluklar çekiyor. Peki, bu durumun en önemli nedeninin psikolojik nedenler olduğunu biliyor muydunuz? Stres altındaysanız, cinsel hayatınızda da sorunlar başlıyor. Başınıza gelen kötü bir olay sonrası baş gösteren üzüntüler de cinsel sağlığınızda hasarlar bırakıyor. Uzmanlar hangi durumda olursa olsun, önce eşinizle sonra da doktorunuzla bu sorunları çözmeyi öneriyor. Çünkü hasıraltı edilen sorunlar asla çözülmez. Mutlak surette kısa süre sonra karşınıza daha ağır bir sorun olarak çıkar.