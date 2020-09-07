Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının kademeli olarak kaybı olarak tanımlanır. Hastalığın nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri gibi merak edilen noktaları Medicana International İstanbul Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tutal, açıkladı. Tutal "Bulantı, kusma, iştah kaybı, yorgunluk, güçsüzlük, uyku düzeninde bozulma, idrar miktarında değişim, kas seyirmesi, kramplar, geçmeyen kaşıntı, ayakta ve ayak bileğinde şişlik, hipertansiyon (yüksek tansiyon), fazla sıvının akciğer etrafında birikmesine bağlı nefesin kısalması şeklinde sayılabilir. Hastalığın başlarında böbrek, fonksiyon kaybını telafi edebildiğinden belirti ve bulgular ortaya çıkmayabilir. Hastalığın ilerleyip böbrekteki hasarın artmasıyla belirtiler görülebilir" dedi.