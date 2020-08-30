Bal gibi cinsel hayat

Cinsel sorunlar yaşayan çiftler, besinlerin ilaç etkisi yapan özelliklerini keşfetti. Özellikle kan dolaşımını artıran besinlerin, erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorunana çare olduğu belgelendi. Gözler ise viagra etkisi yapan besinlere çevrildi. Bunların başında vitamin deposu balın geldiği belirtildi. Sperm kalitesini artıran balın, cinsel isteksizliği de azalttığı kaydedildi.

Afrodizyak etkisi yapan diğer besinler ise şunlar:



FINDIK: E vitaminiyle cinsel gücü destekler.

VANİLYA: Özellikle kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki yapar.

İNCİR: Kısırlık riskini azaltır.

ZENCEFİL: İktidarsızlığı önler.

KARPUZ: Kan damarlarını genişleterek, 'doğal viagra' etkisi yapar.

ANTEP FISTIĞI: Protein ve bol E vitamini ile cinsel arzunun uyarılmasını sağlar.

AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm kalitesini artırır.