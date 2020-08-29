Beyin kanaması sinsice ilerliyor

Yaşlılarda beyin kanaması erken belirti vermiyor, hayati tehdit yaratıyor. Uzmanlar, 'kronik suptral hematom' adındaki beyin kanamasının hareket kısıtlılığı, öz bakım ve iletişim eksikliği, sürekli uyku hali gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söylüyor. Yaş ile birlikte beynin küçüldüğünü, kafatası ile arada kalan boşluğun hafif bir çarpmada bile kanamaya neden olup, 3 haftada dolduğunu belirten doktorlar, sinsiliğin buradan kaynakladığını ifade ediyor. Tek tedavinin cerrahi olduğunu vurguluyor.