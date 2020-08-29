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    • Sağlık
    • 29.08.2020 Gazete
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    sinsice ilerliyor

      erken belirti vermiyor, hayati tehdit yaratıyor. , 'kronik suptral hematom' adındaki beyin kanamasının hareket kısıtlılığı, öz bakım ve iletişim eksikliği, sürekli uyku hali gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söylüyor.

    Beyin kanaması sinsice ilerliyor

    Yaşlılarda erken belirti vermiyor, hayati tehdit yaratıyor. , 'kronik suptral hematom' adındaki beyin kanamasının hareket kısıtlılığı, öz bakım ve iletişim eksikliği, sürekli uyku hali gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söylüyor. Yaş ile birlikte beynin küçüldüğünü, kafatası ile arada kalan boşluğun hafif bir çarpmada bile kanamaya neden olup, 3 haftada dolduğunu belirten doktorlar, sinsiliğin buradan kaynakladığını ifade ediyor. Tek nin cerrahi olduğunu vurguluyor.

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