Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Yıldız, ağrılı cinsel ilişki ve nedenlerini anlattı: Kadında disparoni, zor ya da ağrılı cinsel ilişki anlamına gelir. İlişki başında, ilişki sırasında ya da ilişkiden sonra ağrı olabilir. Kadınlar ender olarak cinsel zorlukları hakkında tıbbi yardım ararlar. Bu durum disparoninin sıklığının saptanmasını neredeyse imkânsız kılar. Belirtiler vücut zorluklarını belli başlı şekillerde açığa çıkardığı için nispeten açıktır. Doğal olarak her kadın farklı belirtilerle karşımıza gelebilir. Disparoni (ağrılı cinsel ilişki) altta yatan sebep belirlendiğinde tedavi edilebilen bir sorundur. Eğer sağlık personeli tıbbi ve cinsel geçmiş ile ilgili detaylı bir hikâye alabilirse çoğu sorunu çözebilir. Tıbbi ve fiziksel problemlerin bilinen tedavilerle üstesinden gelinebilir. Fonksiyonel sebepler ise altta yatan sorunun ortaya çıkartılması için hastanın hayatının anlaşılması ve eğitilmesini gerektirmektedir. Fiziksel yetersizlik üzücü ve çözülememiş bir problem olarak kaldığı sürece psikofiziksel sebepler zihin ve vücudun bir bütün olarak anlaşılmaya başlanması ile tedavi edilebilir.