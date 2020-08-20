Yaz bir kenara!

1-Yağ yakmak ve kas geliştirmek istiyorsanız her öğün protein tüketin. Yeterli protein almadan yapılan egzersizler kas erimesine neden oluyor. Yoğurt ve ayran tok tutar. Her gün 300 gram kadar ev yoğurdu tüketin.

2-Yumurtayı unutmayın; aynı yoğurt gibi uzun süre tok tutar. Sarısını sevmiyorsanız bile beyazını yiyin, 1 yumurta beyazı 4 gram protein içerir.

3-Lifli gıdalara ağırlık verin. Hem tok tutarlar hem de zengin içerikleriyle yaşlanmayı geciktirirler. Domates, ıspanak, semizotu, maydanoz, roka, tere, limon, ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, vişne, yaban mersini ve karadut, zayıf ve sağlıklı kalmak için her gün tüketilebilir.

4-Meyve suyu yerine meyve tüketmek, kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşleri engeller. Ayrıca gereksiz kalori almamış olursunuz. Meyveleri dilimleyip dondurursanız, atıştırma ihtiyacınız olduğunda tatlı veya dondurma niyetine tüketebilirsiniz...

5-Salatayı sofranızdan eksik etmeyin. Kıvırcık ve mercimekle yapılan bir salata oldukça doyurucu ve az kalorilidir.

6-Su içmeyi ihmal etmeyin. Güneşe çıkmadan 15 dakika önce 2 bardak ve terleme oldukça 15 dakika aralarla 1-2 bardak su tüketmek vücudun susuz kalmasını engelleyecektir.

7-Baharatlar lezzetlidir. Acı kırmızı biber yağ yakılmasını sağlasa da iştah açıcıdır. Kebap yerken ölçülü olun. Kekik, nane, kişniş, karabiber, kimyon, hardal gibi antioksidan baharatları sofranızdan eksik etmeyin.

8-Tatilde masaya ekmek sepeti istemediğinizi baştan söyleyin. Evde de yemeyin.