Çocukluk, ergenlik veya yetişkinlik gibi hayatın içinde doğal bir süreç olsa da menopozal dönem, kadınların duygusal ve fiziksel sağlıkları için önemli bir dönemeç. Bu durumu yeni bir başlangıç olarak görmekte fayda var. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, menopoz öncesi ve sonrası döneme yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Menopoz döneminde kadınların doktora başvurmasına yol açan şikayetler; ateş basması, sıkıntı hissi, uykusuzluk, depresif ruh hali, duygu durum farklılığı, cinsel isteksizlik, vajinal kuruluk olarak sıralanıyor. Bunların yanında kemik erimesi ve ağrılar da görülebiliyor. Dr. Funda Aybar Susur, bu dönemde doktorlardan destek alınmasının menopozun daha rahat geçirilmesini sağladığını vurguluyor. Erken menopoz nedenlerinden biri de stres. Antioksidan beslenme ve düzenli egzersiz ile stresin yol açtığı olumsuz etkilerin azaltılabildiğini anlatan Dr. Funda Aybar Susur, "Bazen de hiçbir risk faktörü olmadan da kadınlarda erken dönemde yumurta kapasitesi azalabiliyor" diyor.