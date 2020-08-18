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    • Sağlık
    • 18.08.2020 Gazete
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    Uykularınız kaçmasın! İşte uyku kalitesini artıran besinler...

    Uykusuzluk, herkesin yakındığı sorunların başında geliyor. besinleri tüketmek ise uyku kalitesini artırıyor. içeren muz, kasları gevşeterek uyumayı kolaylaştırıyor. , içerdiği melatonin sayesinde uykusuzluk sorununu bitiriyor. da beynin dinlenmesine yardımcı oluyor.

    Uykularınız kaçmasın
    Uykusuzluk, herkesin yakındığı sorunların başında geliyor. besinleri tüketmek ise uyku kalitesini artırıyor. içeren muz, kasları gevşeterek uyumayı kolaylaştırıyor. , içerdiği melatonin sayesinde uykusuzluk sorununu bitiriyor. da beynin dinlenmesine yardımcı oluyor.
    Haberler Sağlık Uykularınız kaçmasın! İşte uyku kalitesini artıran besinler...
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