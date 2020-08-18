Uykularınız kaçmasın! İşte uyku kalitesini artıran besinler...

Uykusuzluk, hemen herkesin yakındığı sorunların başında geliyor. Doğru besinleri tüketmek ise uyku kalitesini artırıyor. Magnezyum içeren muz, kasları gevşeterek uyumayı kolaylaştırıyor. Ceviz, içerdiği melatonin sayesinde uykusuzluk sorununu bitiriyor. Bal da beynin dinlenmesine yardımcı oluyor.
Uykusuzluk, hemen herkesin yakındığı sorunların başında geliyor. Doğru besinleri tüketmek ise uyku kalitesini artırıyor. Magnezyum içeren muz, kasları gevşeterek uyumayı kolaylaştırıyor. Ceviz, içerdiği melatonin sayesinde uykusuzluk sorununu bitiriyor. Bal da beynin dinlenmesine yardımcı oluyor.