Keskin gözlerin sırrı yer fıstığı

Gözlerimizi korumanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları ve Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Genel göz sağlığını korumak içinde gözümüzün her gün C vitamini alması gerekir. E vitamini içeren besinler; buğday, badem, fındık ve yer fıstığı gibi gıdalar gelmektedir. A vitamini ise göz gribine ve alerjilere karşı koruduğu gibi katarakt hastalığının oluşumunu engellemede yardımcı olur. Çinko minerali tüketmek çok önemlidir. A vitamin ile birlikte özellikle balık ve tüm deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve fıstık tüketilmesi gerekir" diye konuştu.