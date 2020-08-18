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    • Sağlık
    • 18.08.2020 Gazete
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    Keskin lerin sırrı

    lerimizi korumanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları ve Uzmanı Op. Dr. , "Genel göz sağlığını korumak içinde gözümüzün her gün C vitamini alması gerekir. E vitamini içeren besinler; buğday, badem, fındık ve gibi gıdalar gelmektedir.

    Keskin gözlerin sırrı yer fıstığı

    Gözlerimizi korumanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Özel Medicana Bursa Hastanesi Sağlığı ve Hastalıkları ve Uzmanı Op. Dr. , "Genel göz sağlığını korumak içinde gözümüzün her gün C vitamini alması gerekir. E vitamini içeren besinler; buğday, badem, fındık ve gibi gıdalar gelmektedir. A vitamini ise göz gribine ve alerjilere karşı koruduğu gibi katarakt hastalığının oluşumunu engellemede yardımcı olur. Çinko minerali tüketmek çok önemlidir. A vitamin ile birlikte özellikle balık ve tüm deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve fıstık tüketilmesi gerekir" diye konuştu.

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