Ceviz yağ yakar

Barselona Üniversitesi'nde yapılan araştırma, karın yağlarını tarihe karıştırıyor. Buna düzenli düzenli ceviz tüketimi karın bölgesindeki yağlanmaları bitiriyor. Uzun süre tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Yine brokoli ve yoğurt da göbeği eritiyor.