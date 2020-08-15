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    • Sağlık
    • 15.08.2020 Gazete
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    yakar

     Üniversitesi'nde yapılan araştırma, karın larını tarihe karıştırıyor. Buna düzenli düzenli tüketimi karın bölgesindeki yağlanmaları bitiriyor. Uzun süre tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Yine brokoli ve yoğurt da göbeği eritiyor.

    Ceviz yağ yakar

    Barselona Üniversitesi'nde yapılan araştırma, karın larını tarihe karıştırıyor. Buna düzenli düzenli tüketimi karın bölgesindeki yağlanmaları bitiriyor. Uzun süre tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Yine brokoli ve yoğurt da göbeği eritiyor.

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