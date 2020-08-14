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    • Sağlık
    • 14.08.2020 Gazete
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    Karın sında saklı

    , önlenemeyen bir hızla yayılıyor. . , mide kanserinin sinsi ve sessiz ilerleyen kanser türü olduğunu belirtiyor.

    Karın ağrısında kanser saklı

    Kanser, önlenemeyen bir hızla yayılıyor. . , mide inin sinsi ve sessiz ilerleyen kanser türü olduğunu belirtiyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen mide kanserinin gelişmesinde genetik faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da etkili olduğunu gösteriyor. Karın sı, şişkinlik ve halsizlik gibi şikayetlere neden olan mide kanserinin ortaya çıkmasında fazla tuz tüketimi ve aşırı kırmızı et tüketimi etkili oluyor. Erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çeken Dr. Uysal, "Endoskopi sırasında biyopsi yapılarak teşhis konuluyor diyor.

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