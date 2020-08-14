Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 14.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kalbin altın kuralı

    7 gün, 24 saat kesintisiz çalışan , vücudun en hayati organı olarak biliniyor. Uzmanlar, 6 önemli kuralı açıklıyor...

    Kalbin altın kuralı

    Kalp, hayati önem taşıyor. hastalıklarından korunmak için yaşam tarzında yapılacak birtakım değişiklikler riskleri en aza indiriyor. Diyetisyen Ezgi Mumcu, 6 önemli yaşam alışkanlık sıralıyor:

    1 BESLENME PLANI

    Et, süt, tereyağı, yumurta gibi hayvansal ürünler ile çoğu hazır ve paketli ürünler doymuş yağ içerir. Bunun için kırmız et tüketimi sınırlandırılmalı, ağırlıkta yağsız tavuk ve hindi eti tercih edilmelidir.

    2 EGZERSİZ YAPIN

    Kısa ve tempolu olmak üzere günde 2-3 kez yürüyüş yapılabilir.

    3 SİGARAYI BIRAKIN

    içmek kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Sigara bırakıldığı zaman kalp gençleşmeye ve kendini tamir etmeye başlar.

    4 KAN BASINCINI DENGELEYİN

    Tansiyon değerinin 120/80 mm Hg civarında olması istenir. İdeal kolesterol seviyesi de diğer risk faktörlerine bağlıdır. Bu sayıları kontrol altında tutmak için doktorun önerdiği ilaçların kullanımı da büyük önem taşır.

    5 STRES YAPMAYIN

    Müzik dinleyebilir, arkadaşlarınızla yürüyüşe çıkabilir, meditasyon yapabilirsiniz.

    6 KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER

    Balık,

    Kuruyemiş

    Yaban mersini, çilek, kızılcık veya ahududu

    Havuç, tatlı patates, kırmızıbiber ve kabak, portakal, kavun ve papaya

    Keten tohumu

    Ispanak

    Domates

    Bitter çikolata

    Haberler Sağlık Kalbin altın kuralı
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri