Kalbin altın kuralı

Kalp, hayati önem taşıyor. Kalp hastalıklarından korunmak için yaşam tarzında yapılacak birtakım değişiklikler riskleri en aza indiriyor. Diyetisyen Ezgi Mumcu, 6 önemli yaşam alışkanlık sıralıyor:
1 BESLENME PLANI
Et, süt, tereyağı, yumurta gibi hayvansal ürünler ile çoğu hazır ve paketli ürünler doymuş yağ içerir. Bunun için kırmız et tüketimi sınırlandırılmalı, ağırlıkta yağsız tavuk ve hindi eti tercih edilmelidir.
2 EGZERSİZ YAPIN
Kısa ve tempolu olmak üzere günde 2-3 kez yürüyüş yapılabilir.
3 SİGARAYI BIRAKIN
Sigara içmek kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Sigara bırakıldığı zaman kalp gençleşmeye ve kendini tamir etmeye başlar.
4 KAN BASINCINI DENGELEYİN
Tansiyon değerinin 120/80 mm Hg civarında olması istenir. İdeal kolesterol seviyesi de diğer risk faktörlerine bağlıdır. Bu sayıları kontrol altında tutmak için doktorun önerdiği ilaçların kullanımı da büyük önem taşır.
5 STRES YAPMAYIN
Müzik dinleyebilir, arkadaşlarınızla yürüyüşe çıkabilir, meditasyon yapabilirsiniz.
6 KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER
Balık,
Kuruyemiş
Yaban mersini, çilek, kızılcık veya ahududu
Havuç, tatlı patates, kırmızıbiber ve kabak, portakal, kavun ve papaya
Keten tohumu
Ispanak
Domates
Bitter çikolata