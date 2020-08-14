Kalbin altın kuralı

Kalp, hayati önem taşıyor. Kalp hastalıklarından korunmak için yaşam tarzında yapılacak birtakım değişiklikler riskleri en aza indiriyor. Diyetisyen Ezgi Mumcu, 6 önemli yaşam alışkanlık sıralıyor:

1 BESLENME PLANI

Et, süt, tereyağı, yumurta gibi hayvansal ürünler ile çoğu hazır ve paketli ürünler doymuş yağ içerir. Bunun için kırmız et tüketimi sınırlandırılmalı, ağırlıkta yağsız tavuk ve hindi eti tercih edilmelidir.

2 EGZERSİZ YAPIN

Kısa ve tempolu olmak üzere günde 2-3 kez yürüyüş yapılabilir.

3 SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmek kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Sigara bırakıldığı zaman kalp gençleşmeye ve kendini tamir etmeye başlar.

4 KAN BASINCINI DENGELEYİN

Tansiyon değerinin 120/80 mm Hg civarında olması istenir. İdeal kolesterol seviyesi de diğer risk faktörlerine bağlıdır. Bu sayıları kontrol altında tutmak için doktorun önerdiği ilaçların kullanımı da büyük önem taşır.

5 STRES YAPMAYIN

Müzik dinleyebilir, arkadaşlarınızla yürüyüşe çıkabilir, meditasyon yapabilirsiniz.

6 KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER

Balık,

Kuruyemiş

Yaban mersini, çilek, kızılcık veya ahududu

Havuç, tatlı patates, kırmızıbiber ve kabak, portakal, kavun ve papaya

Keten tohumu

Ispanak

Domates

Bitter çikolata