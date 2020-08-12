Kısırlığı bitiren reçete

İnfertilite, yani kısırlık düzenli cinsel ilişkiye rağmen çiftlerden biri ya da ikisinden kaynaklı sebeplerle bir yıl içerisinde çocuk sahibi olunamaması anlamına geliyor. Toplumda erkekte ve kadında eşit olarak görülen bu durum, çiftleri mutsuz ediyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Tüp Bebek Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çağcıl Yetim, menide hiç olgun sperm hücresinin bulunmaması olarak nitelenen azosperminin ROSI tekniği ile tarih olacağını açıklıyor.

GÖBEĞİNİZ VAR MI?

Çocuk sahibi olmaya karar veren çiftlerde, gebelik öncesi bir hazırlık sürecinin olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Çağcıl Yetim, "Çocuk sahibi olmak için erkeklerin de en az kadınlar kadar beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmesi gerekiyor. Araştırmalar düzensiz beslenen erkeklerde kısırlık riskinin fazla olduğunu göstermiştir. Erkeklerde aşırı yağlı beslenmeye bağlı karın çevresinde yağlanmanın fazla olması, testosteron, FSH ve LH gibi üreme hormonlarının belirgin oranda azalmasına neden olarak kısırlığa yol açtığı son yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir" diyor.

Kuşburnu Karpuz...

Doğru beslenme alışkanlıkları, erkeklerde sperm kalitesini artırıyor. Dr. Öğr. Üyesi Yetim, "Domates suyu içerdiği likopen ile sperm hareket yavaşlığına bağlı erkek kısırlığını bitirir" diyor. Likopen, karpuz, pembe greyfurt ve kuşburnunda da yer alıyor. Portakal, greyfurt, baklagiller, balık, kabuklu deniz ürünleri, ceviz, fındık, badem, fıstık, ananas da sperm hareketliliğini artırıyor.