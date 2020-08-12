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    • Sağlık
    • 12.08.2020 Gazete
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    şifa dolu

     bir hayat isteyenler çareyi doğada buluyor. Poğaça ve börekleri süsleyen ile yağı, vücuda derman oluyor.

    Çörek otu şifa dolu

    Sağlıklı bir hayat isteyenler çareyi doğada buluyor. Poğaça ve börekleri süsleyen çörek otu ile yağı, vücuda derman oluyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, antiseptik etki gösteren nun, mikropları öldürdüğüne ve bağışıklığı güçlendirdiğine dikkat çekiyor. "Çörek otunun iltihap giderici etkisi, vücudun hastalıklara karşı savunma mekanizması olan makrofaj, hücrelerinin sayılarını artırarak bağışıklığı güçlendirir. le savaşta en güçlü besinlerden biridir. e ve insülin direncine karşı savaşır. Zayıflatır" diyor. Çörek otu yağının faydalarını ise şöyle sıralıyor:


    Karaciğer, pankreas, meme, mide, kolon ve beyin kanserlerini önler.
    Diyabeti önler, kan şekerini dengeler.
    Tok tutar. Zayıflamaya yardımcı olur.
    Açlık ataklarını bastırır.

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