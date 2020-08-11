Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 11.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Koronavirüs belası: Öksürüğü hafife alma

    Öksürüğün Coronavirüs yayılımında önemli etmen olduğunu söyleyen uzmanlar uyarıyor: edilmezse bulaşma riski artar.

    Öksürüğü hafife alma

    Coronavirüs yüzünden dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti. 'de erken alınan önlemler ve dünyaya örnek olacak sağlık hizmetleri sayesinde minimum bulaş riski geçirilmesine çalışılıyor. Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, "larının yüzde 75'inde görüldüğünü gösteriyor. ortalama 1.3 metre uzağa gidiyor. tam korunma sağlamıyor" diyor. Akademik Solunum Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ve Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Pınar Yıldız'ın açıklamaları da bu konuda paralellik gösteriyor: " na eşlik eden öksürük edilmelidir. Öksürük tedavi edilmezse bulaşma riski artıyor; bu kapalı ortamlarda daha da büyük bir risk."

    Haberler Sağlık Koronavirüs belası: Öksürüğü hafife alma
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri