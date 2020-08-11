Koronavirüs belası: Öksürüğü hafife alma

Coronavirüs yüzünden dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti. Türkiye'de erken alınan önlemler ve dünyaya örnek olacak sağlık hizmetleri sayesinde minimum bulaş riski geçirilmesine çalışılıyor. Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, "Hastalarının yüzde 75'inde öksürük görüldüğünü gösteriyor. Partiküller ortalama 1.3 metre uzağa gidiyor. Siperlik tam korunma sağlamıyor" diyor. Akademik Solunum Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ve Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Pınar Yıldız'ın açıklamaları da bu konuda paralellik gösteriyor: "Akut solunum yolu enfeksiyonuna eşlik eden öksürük tedavi edilmelidir. Öksürük tedavi edilmezse bulaşma riski artıyor; bu kapalı ortamlarda daha da büyük bir risk."