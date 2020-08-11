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    • Sağlık
    • 11.08.2020 Gazete
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    C vitamini i çekiyor

    eksikliğini de beraberinde getiriyor. , etkili öneride bulunuyor... C vitamini içeren içecek ve yiyecekler ni artırıyor.

    C vitamini demiri tutar

    Yanlış eksikliğini de beraberinde getiriyor. , etkili öneride bulunuyor... C vitamini içeren içecek ve yiyecekler ni artırıyor. Günlük inek ü tüketiminin iki su bardağı ile sınırlandırılması gerekiyor. Çocukluk döneminde gelişimini önlemek için mutlaka bebeğinizi anne sütü ile beslemeye özen gösterin. Bebeklik döneminde demir damlalarını mutlaka düzenli verin. Demir ilaçlarının düzenli ve yeterli süreyle kullanılması çok önemli. Yemeklerin aralarında bir saat olmasına dikkat edin. Yumurtayı C vitamininden zengin yeşilliklerle yiyin.

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