Yanlış beslenme demir eksikliğini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, etkili öneride bulunuyor... C vitamini içeren içecek ve yiyecekler demir emilimini artırıyor. Günlük inek sütü tüketiminin iki su bardağı ile sınırlandırılması gerekiyor. Çocukluk döneminde demir eksikliği gelişimini önlemek için mutlaka bebeğinizi anne sütü ile beslemeye özen gösterin. Bebeklik döneminde demir damlalarını mutlaka düzenli verin. Demir ilaçlarının düzenli ve yeterli süreyle kullanılması çok önemli. Yemeklerin aralarında bir saat olmasına dikkat edin. Yumurtayı C vitamininden zengin yeşilliklerle yiyin.