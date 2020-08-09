Mis gibi sağlık

Güzel kokusuyla gönülleri çalan fesleğen, hastalıklara savaş açıyor. Sindirim sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı, mide kramplarını ve mide bulantısını iyileştiriyor. Antistres etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, uykusuzluğa iyi geliyor.
Güzel kokusuyla gönülleri çalan fesleğen, hastalıklara savaş açıyor. Sindirim sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı, mide kramplarını ve mide bulantısını iyileştiriyor. Antistres etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, uykusuzluğa iyi geliyor.