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    • Sağlık
    • 09.08.2020 Gazete
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    Mis gibi sağlık

    suyla gönülleri çalan , hastalıklara savaş açıyor. sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı, mide kramplarını ve mide bulantısını iyileştiriyor. etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, uykusuzluğa iyi geliyor.

    Mis gibi sağlık

    Güzel kokusuyla gönülleri çalan , hastalıklara savaş açıyor. sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı, mide kramplarını ve mide bulantısını iyileştiriyor. etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, uykusuzluğa iyi geliyor.

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