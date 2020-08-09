Kimyon hastalığa son

Baharatların en kokulusu kimyon, bağırsak dostu olarak biliniyor. Lif oranı oldukça yüksek olan kimyon, sindirim sistemini çalıştırıyor. Kabızlığı önlüyor. Hazımsızlığa iyi geliyor. Ayrıca içerdiği C ve A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.
Baharatların en kokulusu kimyon, bağırsak dostu olarak biliniyor. Lif oranı oldukça yüksek olan kimyon, sindirim sistemini çalıştırıyor. Kabızlığı önlüyor. Hazımsızlığa iyi geliyor. Ayrıca içerdiği C ve A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.