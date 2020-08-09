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    • Sağlık
    • 09.08.2020 Gazete
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    hastalığa son

    Baharatların en kokulusu , bağırsak dostu olarak biliniyor. oranı oldukça yüksek olan kimyon, sindirim sistemini çalıştırıyor. Kabızlığı önlüyor. Hazımsızlığa iyi geliyor. Ayrıca içerdiği C ve A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.

    Kimyon hastalığa son
    Baharatların en kokulusu , bağırsak dostu olarak biliniyor. oranı oldukça yüksek olan kimyon, sindirim sistemini çalıştırıyor. Kabızlığı önlüyor. Hazımsızlığa iyi geliyor. Ayrıca içerdiği C ve A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.
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