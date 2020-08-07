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    • Sağlık
    • 07.08.2020 Gazete
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    le savaş

    , adıyla bile korkutmaya yetiyor... , , , , kefir, çağın hastalığına savaş açıyor...

    Kanserle savaş

    Yüzyılın vebası , hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Uzmanlar, hastalıktan korunmak için şunları öneriyor:

    SİGARA İÇMEYİN

    İçerdiği kimyasallar ile sigara DNA'ya zarar verir. Akciğer, karaciğer, pankreas, mide, böbrek, mesane, rahim ve bağırsak kanserine neden olur.

    EKERLE VEDALAŞIN

    Kanserli hücreler şekerden beslenir. İşlenmiş gıdaların yerine vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri sadece sebze ve meyvelerden almak gerekir.

    YAĞLI YEMEYİN

    Kızarmış yağlı etlerin fazla tüketimi kansere neden olur. Bu gıdaların yerine meyve ve sebze yenmeli, özellikle yeşil yapraklı ve yüksek C vitaminli besinler tüketmek gerekir.

    EGZERSİZ YAPIN

    Düzenli spor yapmak kanserden korur.

    HİJYENE DİKKAT EDİN

    Sebze ve meyveleri iyi yıkamak, tuzlu ve sirkeli suda bekletmek üzerindeki kimyasalları temizler.

    STRESTEN UZAK DURUN

    Birçok kanser türü, stresten beslenir.

    KİLOLARLA VEDALAŞIN

    Fazla kilolar, kansere yakalanma riskini yüzde 30 artırır.

    DÜZENLİ UYUYUN

    Kaliteli uyku hormonları kanserden korur.

    GÜNEŞ DİKKAT

    Güneş ışınları cilt kanserine neden olur. Bu nedenle öğle saatlerinde güneşe çıkmamak gerekir.

    MUTFAKTAKİ TEHLİKE

    Eskimiş teflon tavalar kanser riskini artırır.

    PLASTİK KULLANMAYIN

    Kanserojen madde içeren plastik maddeler yerine cam ürünler kullanmak gerekir.

    TELEFONLARI KAPATIN

    Elektronik cihazlar kanser riskini artırır.

    SÜPER BESİNLER

    Uzmanlar, kansere savaş açan besinleri şöyle sıralıyor: Sarımsak, , , yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar, , lahanası, soya fasulyesi, , kefir, , turp ve fesleğen...

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