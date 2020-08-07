Kanserle savaş

Yüzyılın vebası kanser, hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Uzmanlar, hastalıktan korunmak için şunları öneriyor:

SİGARA İÇMEYİN

İçerdiği kimyasallar ile sigara DNA'ya zarar verir. Akciğer, karaciğer, pankreas, mide, böbrek, mesane, rahim ve bağırsak kanserine neden olur.

EKERLE VEDALAŞIN

Kanserli hücreler şekerden beslenir. İşlenmiş gıdaların yerine vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri sadece sebze ve meyvelerden almak gerekir.

YAĞLI YEMEYİN

Kızarmış yağlı etlerin fazla tüketimi kansere neden olur. Bu gıdaların yerine meyve ve sebze yenmeli, özellikle yeşil yapraklı ve yüksek C vitaminli besinler tüketmek gerekir.

EGZERSİZ YAPIN

Düzenli spor yapmak kanserden korur.

HİJYENE DİKKAT EDİN

Sebze ve meyveleri iyi yıkamak, tuzlu ve sirkeli suda bekletmek üzerindeki kimyasalları temizler.

STRESTEN UZAK DURUN

Birçok kanser türü, stresten beslenir.

KİLOLARLA VEDALAŞIN

Fazla kilolar, kansere yakalanma riskini yüzde 30 artırır.

DÜZENLİ UYUYUN

Kaliteli uyku hormonları kanserden korur.

GÜNEŞ DİKKAT

Güneş ışınları cilt kanserine neden olur. Bu nedenle öğle saatlerinde güneşe çıkmamak gerekir.

MUTFAKTAKİ TEHLİKE

Eskimiş teflon tavalar kanser riskini artırır.

PLASTİK KULLANMAYIN

Kanserojen madde içeren plastik maddeler yerine cam ürünler kullanmak gerekir.

TELEFONLARI KAPATIN

Elektronik cihazlar kanser riskini artırır.

SÜPER BESİNLER

Uzmanlar, kansere savaş açan besinleri şöyle sıralıyor: Sarımsak, balık, ceviz, yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar, brokoli, Brüksel lahanası, soya fasulyesi, yeşil çay, kefir, zerdeçal, turp ve fesleğen...