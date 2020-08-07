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    • Sağlık
    • 07.08.2020 Gazete
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    Yaşın ilerlemesiyle birlikte hastalıklar da kapıyı çalıyor. İleri yaşta görülen hastalıklardan ve Parkinson, hayatı tehdit ediyor. Bu hastalıklardan korunmada, aktif bir yaşam sürmek ve sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor.

    Alzheimer’a bir kahve

    Yaşın ilerlemesiyle birlikte hastalıklar da kapıyı çalıyor. İleri yaşta görülen hastalıklardan ve Parkinson, hayatı tehdit ediyor. Bu hastalıklardan korunmada, aktif bir yaşam sürmek ve sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Sohbetlere eşlik eden , sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. , doğru oranda tüketilen kahvenin beyni güçlendirdiğini ve Alzheimer'dan koruduğunu söylüyor. Beyin hücrelerini koruyarak hafızayı güçlendiren kahveyi, yemeklerden 1 saat önce veya sonra kahve tüketmek gerekiyor. Kahve çeşitlerinden kahvesi, espresso veya filtre kahve en sağlıklıları arasında bulunuyor.

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