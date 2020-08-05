Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 05.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    nun şifaları bitmiyor

    yaz günlerinde serinleten hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. İçerisindeki A, B ve C vitaminleri ile bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara savaş açıyor.

    Şifa kırmızısı

    Sıcak yaz günlerinde serinleten şalgam suyu hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. İçerisindeki A, B ve C vitaminleri ile bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara savaş açıyor. Uzmanlar, şalgamın faydalarını şöyle sıralıyor:


    Vücut direncini artırır. Enfeksiyonları temizler.
    Göğsü yumuşatır, akciğer ve bronşları temizler. Boğaz iltihabına iyi gelir.
    Sigaranın akciğerde yarattığı hasarı en aza indirir. Karaciğeri temizler
    Göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
    Kanserli hücrelerin büyümesini engeller.
    Kemik ve diş sağlığını korur. Dişlerin çürümesini önler.

    Haberler Sağlık Şalgam suyunun şifaları bitmiyor
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri