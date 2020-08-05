Sıcak yaz günlerinde serinleten şalgam suyu hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. İçerisindeki A, B ve C vitaminleri ile bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara savaş açıyor. Uzmanlar, şalgamın faydalarını şöyle sıralıyor:



Vücut direncini artırır. Enfeksiyonları temizler.

Göğsü yumuşatır, akciğer ve bronşları temizler. Boğaz iltihabına iyi gelir.

Sigaranın akciğerde yarattığı hasarı en aza indirir. Karaciğeri temizler

Göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

Kemik ve diş sağlığını korur. Dişlerin çürümesini önler.