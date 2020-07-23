



MİYOP UZAĞI GÖREMEZ, HİPERMETROP YAKINI GÖREMEZ - YANLIŞ!



DOĞRUSU: Miyop ya da hipermetrop olmak, göz küresinin büyüklüğü ile ilgili kavramlardır. Normalden büyük gözler miyop, küçük gözler ise hipermetrop olurlar. Miyop olup yakını görmeyenler olduğu gibi, hipermetrop olup uzağı göremeyenler de vardır.



NE KADAR KOYU RENK OLURSA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ O KADAR İYİDİR - YANLIŞ!



DOĞRUSU: Koyu güneş gözlüklerinden daha az ışık geçtiği için beyin karanlık ortamda olduğunu düşünerek daha iyi görebilmek için göz bebeğinin büyümesini sağlar, o zaman da göze gerektiğinden daha fazla ışık girmiş olur. Eğer cam rengi koyu ancak içinde UV filtresi yoksa, o zaman göz için zararlı bile olur.