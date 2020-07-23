Göz hastalıkları, hakkında en çok yanlış bilgiye sahip olunan bir alan. Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Esgin, göz sağlığı hakkında toplumda doğru bilinen ve bu nedenle tanı ve tedavinin gecikmesine neden olan yanlışları anlattı.
KONTAKT LENS KULLANIMI GÖZE ZARAR VERİR - YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kontakt lenslerin, kuralına uygun kullanıldığı sürece göze zarar verdiği veya daha sonra yapılacak herhangi bir göz girişimine engel oluşturduğuna dair bilimsel kanıt bulunmuyor.
YAŞLILAR YAKIN GÖZLÜĞÜ TAKARLAR - YANLIŞ!
DOĞRUSU: Her yaşlı yakın gözlüğü takmaz. Özellikle eksi 3.00 diyoptriye kadar miyop olan kişiler genellikle yakın görme için ömürlerinin sonuna kadar gözlüğe ihtiyaçları olmadan görebilirler.
MİYOP UZAĞI GÖREMEZ, HİPERMETROP YAKINI GÖREMEZ - YANLIŞ!
DOĞRUSU: Miyop ya da hipermetrop olmak, göz küresinin büyüklüğü ile ilgili kavramlardır. Normalden büyük gözler miyop, küçük gözler ise hipermetrop olurlar. Miyop olup yakını görmeyenler olduğu gibi, hipermetrop olup uzağı göremeyenler de vardır.
NE KADAR KOYU RENK OLURSA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ O KADAR İYİDİR - YANLIŞ!
DOĞRUSU: Koyu güneş gözlüklerinden daha az ışık geçtiği için beyin karanlık ortamda olduğunu düşünerek daha iyi görebilmek için göz bebeğinin büyümesini sağlar, o zaman da göze gerektiğinden daha fazla ışık girmiş olur. Eğer cam rengi koyu ancak içinde UV filtresi yoksa, o zaman göz için zararlı bile olur.