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    • Sağlık
    • 21.07.2020 Gazete
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    Uzmanlar gerçek ın sağlığa birçok faydası olduğunu söylüyor. a da iyi gelen bal, sperm kalitesini artırıyor. İsteksizliği azaltıyor.

    Bal gibi cinsel hayat

    Afrodizyak etkisi yapan diğer besinler ise şöyle sıralanıyor...

    FINDIK: E vitaminiyle destekler.

    VANİLYA: Özellikle kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki yapar.

    İNCİR: Kısırlık riskini azaltır.

    ZENCEFİL: İktidarsızlığı önler.

    KARPUZ: Kan damarlarını genişleterek, 'doğal viagra' etkisi yapar.

    ANTEP FISTIĞI: Protein ve bol E vitamini ile cinsel arzunun uyarılmasını sağlar.

    AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm kalitesini artırır.

    ÇİLEK: Kırmızı rengi ve yüksek C vitamini içeriğiyle vücut ısısını ve libidoyu artırır.

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