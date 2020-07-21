Bal gibi cinsel hayat

Afrodizyak etkisi yapan diğer besinler ise şöyle sıralanıyor...
FINDIK: E vitaminiyle cinsel gücü destekler.
VANİLYA: Özellikle kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki yapar.
İNCİR: Kısırlık riskini azaltır.
ZENCEFİL: İktidarsızlığı önler.
KARPUZ: Kan damarlarını genişleterek, 'doğal viagra' etkisi yapar.
ANTEP FISTIĞI: Protein ve bol E vitamini ile cinsel arzunun uyarılmasını sağlar.
AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm kalitesini artırır.
ÇİLEK: Kırmızı rengi ve yüksek C vitamini içeriğiyle vücut ısısını ve libidoyu artırır.