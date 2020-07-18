Cildimizi güneşin zararlı ışınlarından korumamız gerektiğini artık bilmeyen kalmadı. Peki bunu nasıl başaracağız? Piyasada sayısız çeşitte ürün var, bunlardan kendimize uygun olanı nasıl seçeceğiz? İlk kural cilt tipini doğru tanımak: Normal ciltler güneş sütü ve losyonlarını; yağlı ciltler jel formundaki ürünleri; kuru ciltler ise güneş kremlerini tercih edebilirler.
NE ZAMAN?
Aşamalı şekilde güneşlenmeli ve yavaş yavaş bronzlaşmalısınız. Güneşe çıkmadan yarım saat önce cildinize uygun ürünü tüm teninize, kulak arkanıza varıncaya dek sürün ve gün boyunca 3-4 saatte bir tekrarlayın.
KAÇ FAKTÖR?
Koruma faktörü yüksek diye güneş altında saatlerce duracağınızı düşünmeyin. İlk günler 50 faktör ile başlayıp yavaş yavaş düşük faktörlere geçebilirsiniz. Mesela SPF 50 faktör bir ürün, buğday tenli birinin güneşte 100 dk geçirebileceği anlamına geliyor. Suya girip çıktıktan sonra yeniden sürmelisiniz.
D VİTAMİNİ İÇİN…
Vücudun ihtiyacı olan D vitaminini almak için güneşin dik geldiği saatlerde 5-10 dk güneşlenmek yeterli! Özellikle daha açık renk olan kol içlerinizi açmayı unutmayın.
ŞEHİRDE DE KORUNUN
Tatile çıkmasanız bile güneşin zararlarından koruyucu ürünler kullanmanızda yarar var. Ofisinizin, evinizin ya da otomobilinizin camından bile zararlı UVA-UVB ışınlarına maruz kalabilirsiniz.
GÜNÜN YILDIZLARI
Güneşe çıkarken ihtiyacınız olan ürünler…
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
NE ZAMAN?
Aşamalı şekilde güneşlenmeli ve yavaş yavaş bronzlaşmalısınız. Güneşe çıkmadan yarım saat önce cildinize uygun ürünü tüm teninize, kulak arkanıza varıncaya dek sürün ve gün boyunca 3-4 saatte bir tekrarlayın.
KAÇ FAKTÖR?
Koruma faktörü yüksek diye güneş altında saatlerce duracağınızı düşünmeyin. İlk günler 50 faktör ile başlayıp yavaş yavaş düşük faktörlere geçebilirsiniz. Mesela SPF 50 faktör bir ürün, buğday tenli birinin güneşte 100 dk geçirebileceği anlamına geliyor. Suya girip çıktıktan sonra yeniden sürmelisiniz.
D VİTAMİNİ İÇİN…
Vücudun ihtiyacı olan D vitaminini almak için güneşin dik geldiği saatlerde 5-10 dk güneşlenmek yeterli! Özellikle daha açık renk olan kol içlerinizi açmayı unutmayın.
ŞEHİRDE DE KORUNUN
Tatile çıkmasanız bile güneşin zararlarından koruyucu ürünler kullanmanızda yarar var. Ofisinizin, evinizin ya da otomobilinizin camından bile zararlı UVA-UVB ışınlarına maruz kalabilirsiniz.
GÜNÜN YILDIZLARI
Güneşe çıkarken ihtiyacınız olan ürünler…
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN