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    • Sağlık
    • 15.07.2020 Gazete
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    Göbek demek! İşte olmayı engelleyen 10 tehlike

    Ülkemizde her 100 çiftten 15'i la mücadele ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. olmayı engelleyen 10 tehlikeyi sıralıyor... Göbek çevresindeki yağlanma erkeklerde östrojen miktarını azaltır. sayısını düşürür.

    Göbek kısırlık demek

    Ülkemizde her 100 çiftten 15'i la mücadele ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. baba olmayı engelleyen 10 tehlikeyi sıralıyor:

    SİGARA VE ALKOL: Sigaradaki karbonmonoksit yapımını olumsuz etkiler.

    FAZLA KİLO: Göbek çevresindeki yağlanma erkeklerde östrojen miktarını azaltır. Sperm sayısını düşürür.

    DAR KIYAFETLER: Testiste sıcaklığın artması sperm yapımını engeller.

    AŞIRI EGZERSİZ: Aşırı yapılan egzersiz üreme kapasitesini azaltır.

    VARİKOSEL: Testislerdeki toplardamarların genişlemesiyle oluşan bu hastalık sperm yapımını engeller. Kısırlığa yol açar.

    KİMYASALLAR: Yapıştırıcılar, boya çıkarıcılar, temizleme ve yağ giderici maddeler, sperm yapımını engeller.

    İLAÇLAR: Antidepresanlar sperm sayısını düşürür. Üremede sorun oluşursa alternatif ilaçlara geçilebilir.

    CEP TELEFONU: Telefon ve dizüstü bilgisayarlardan yayılan radyasyon dalgaları testis dokusuna zarar verir. Sperm yapımını olumsuz yönde etkiler.

    D VİTAMİNİ: Eksikliği hem kadın hem de erkeklerde üreme sağlığını olumsuz etkiler. D vitamini düzeyi yeterli olan erkeklerde sperm sayısı da yükselir.

    STRES: Stres sperm kalitesini düşürüyor. Kısırlığa yol açar.

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