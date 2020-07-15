Ülkemizde her 100 çiftten 15'i kısırlıkla mücadele ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alagöl baba olmayı engelleyen 10 tehlikeyi sıralıyor:

SİGARA VE ALKOL: Sigaradaki karbonmonoksit sperm yapımını olumsuz etkiler.

FAZLA KİLO: Göbek çevresindeki yağlanma erkeklerde östrojen miktarını azaltır. Sperm sayısını düşürür.

DAR KIYAFETLER: Testiste sıcaklığın artması sperm yapımını engeller.

AŞIRI EGZERSİZ: Aşırı yapılan egzersiz üreme kapasitesini azaltır.

VARİKOSEL: Testislerdeki toplardamarların genişlemesiyle oluşan bu hastalık sperm yapımını engeller. Kısırlığa yol açar.

KİMYASALLAR: Yapıştırıcılar, boya çıkarıcılar, temizleme ve yağ giderici maddeler, sperm yapımını engeller.

İLAÇLAR: Antidepresanlar sperm sayısını düşürür. Üremede sorun oluşursa alternatif ilaçlara geçilebilir.

CEP TELEFONU: Telefon ve dizüstü bilgisayarlardan yayılan radyasyon dalgaları testis dokusuna zarar verir. Sperm yapımını olumsuz yönde etkiler.

D VİTAMİNİ: Eksikliği hem kadın hem de erkeklerde üreme sağlığını olumsuz etkiler. D vitamini düzeyi yeterli olan erkeklerde sperm sayısı da yükselir.

STRES: Stres sperm kalitesini düşürüyor. Kısırlığa yol açar.