YAZIN en sevilen meyveleri karpuz, çilek, erik ve kiraz, sıcak günlerde serinletiyor.

KARPUZ: Güçlü bir antioksidandır. Yüzde 90'ı su olduğu için serinletir. Ödemi azaltır. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Kalp sağlığını destekler.

ERİK: Kalorisi düşüktür. Bol liflidir. Sindirimi destekler. Kabızlığa karşı koruma sağlar. Demir eksikliğini giderir. Kan basıncını dengeler.

ÇİLEK: Antioksidandır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur. Kemik sağlığını korur.



KİRAZ: Vitamin ve mineral deposudur. Lif oranı yüksektir. Kalp ve damar sağlığına karşı koruma sağlar. Tansiyonu dengeler.