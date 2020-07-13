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    • Sağlık
    • 13.07.2020 Gazete
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    Kulaklara küpe olsun! İşte nin faydaları

    Yazın en sevilen meyveleri , , ve , sıcak günlerde serinletiyor. Karpuz: Güçlü bir antioksidandır. Yüzde 90'ı su olduğu için serinletir. Ödemi azaltır. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Kalp sağlığını destekler...

    Kulaklara küpe olsun

    YAZIN en sevilen meyveleri , , ve , sıcak günlerde serinletiyor.

    KARPUZ: Güçlü bir antioksidandır. Yüzde 90'ı su olduğu için serinletir. Ödemi azaltır. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Kalp sağlığını destekler.

    ERİK: Kalorisi düşüktür. Bol liflidir. Sindirimi destekler. Kabızlığa karşı koruma sağlar. Demir eksikliğini giderir. Kan basıncını dengeler.

    ÇİLEK: Antioksidandır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur. Kemik sağlığını korur.


    KİRAZ: Vitamin ve mineral deposudur. Lif oranı yüksektir. Kalp ve damar sağlığına karşı koruma sağlar. Tansiyonu dengeler.

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