Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile zirvede. İşte kalp krizinin belirtileri:
SOL KOLA YAYILAN AĞRI:
Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.
BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ:
Bir anda başlayan baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ancak krizin belirtisi de olabilir.
SOĞUK TERLEME:
Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli.
BULANTI, KUSMA VE MİDE AĞRISI:
Şüphesiz kişinin yediği bir şey de dokunmuş olabilir ama risk olduğunu unutmayalım.
BOĞAZ VE ÇENEDE AĞRI:
Göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.
NEFES DARLIĞI:
Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizi veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.