



Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile zirvede. İşte kalp krizinin belirtileri:



SOL KOLA YAYILAN AĞRI:

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.



BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ:

Bir anda başlayan baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ancak krizin belirtisi de olabilir.