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    • Sağlık
    • 11.07.2020 Gazete
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    Dikkat i! Kalp krizinin belirtileri neledir?

    Uzmanlar, inin belirti verdiğine dikkat çekti. 6 belirtiyi yaşıyorsanız, panik yapmayın ama duyarsız da kalmayın. Peki, kalp krizinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...



    Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile zirvede. İşte kalp krizinin belirtileri:

    SOL KOLA YAYILAN AĞRI:
    Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

    BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ:
    Bir anda başlayan baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ancak krizin belirtisi de olabilir.



    SOĞUK TERLEME:
    Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli.

    BULANTI, KUSMA VE MİDE AĞRISI:
    Şüphesiz kişinin yediği bir şey de dokunmuş olabilir ama risk olduğunu unutmayalım.



    BOĞAZ VE ÇENEDE AĞRI:
    Göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.

    NEFES DARLIĞI:
    Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizi veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.

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