B12 vitamini, kobalamin olarak bilinen vitamindir. İnsan vücudu her dakika milyonlarca kırmızı kan hücresi üretir. Bu hücreler, B12 vitamini olmadan düzgün bir şekilde çoğalamaz. Bağırsaklar yavaşlar ya da hızlı çalışır. Sinir uçlarının daha sağlıklı çalışması ve vücut içerisindeki alışverişi sağlamak için B12 vitamini gereklidir. Grip ve yorgunluk yaşanır. Kas ve kemiklerin zayıflaması ayrıca gün içerisinde kişinin vücut enerjisinin çabuk tükenmesi de B12 eksikliği belirtileri arasındadır. Unutkanlık da en büyük belirtisi olarak bilinir. B12 deponuzu fullemek için formüller:

DENİZ ÜRÜNLERİ

Vücudun günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılamada en etkili besinler deniz ürünleridir. Özellikle somon balığı bu türlerden en etkilisidir. Uzmanlara göre haftada iki defa balık ürünleri tüketerek vücudun temel ihtiyacı olan vitamin eksikliği giderilir.

MANTAR

Ayrıca hayvansal besinlerde yüksel bulunan B12 vitamini bitki olarak ise sadece mantarda fazla bulunur.

KIRMIZI ET

Uzmanlar ortalama bir insanın günlük 100 gr et dışında ciğer tükettiklerinde bu eksikliği fazlası ile giderebileceğini belirtiyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Peynir tam bir kalsiyum ve potasyum deposudur. Aynı şekilde yoğurtta bu eksikliği gideren besinler arasındadır. Sütün içerdiği laktoz alerji yapısı nedeniyle sık tüketilmesi önerilmediğinden işlenmiş hali ile bu açığı kapatabilir.