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    • Sağlık
    • 29.06.2020 Gazete
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    leri sağlığa sağlık katıyor

    Her mevsim, kendi yiyecekleriyle şifa saçıyor. leri de sağlığa sağlık katıyor. kolesterolü önlüyor. , cildi yeniliyor. İşte yaz meyvelerinin faydaları...




    ÇİLEK: Doğadaki en önemli antioksidandır. C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Özellikle kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur. Bunun yanı sıra cildin yenilenmesinde de büyük rol oynar.



    KAYISI: Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zenginidir. C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir. Ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.



    KİRAZ: C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.



    TAZE ÜZÜM: Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.



    KARPUZ: Yaz aylarının en gözde meyvesidir. Bol miktarda su içerir, likopen ve betakarotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.
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