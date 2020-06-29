ÇİLEK: Doğadaki en önemli antioksidandır. C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Özellikle kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur. Bunun yanı sıra cildin yenilenmesinde de büyük rol oynar.
KAYISI: Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zenginidir. C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir. Ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
KİRAZ: C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.
TAZE ÜZÜM: Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.
KARPUZ: Yaz aylarının en gözde meyvesidir. Bol miktarda su içerir, likopen ve betakarotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.