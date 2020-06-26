Toplumda sık görülen sağlık sorunlarından ağız kokusu, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Ağız hijyeni, dilinizin temizliği, boğazınızın kuruluğu, tüketilen içecek ve yiyecekler bu kokuya neden oluyor. Uzmanlar, kokusunun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklıyor. Yediğimiz gıdalar, dişlerin arasında ve çevresinde birikerek ağız içerisindeki bakterileri çoğaltıyor. Bu durum, kötü kokuları beraberinde getiriyor. Özellikle soğan, sarımsak ve baharatlı gıdaların tüketilmesi ağız kokusuna yol açıyor. Bu kokudan kurtulmak için öncelikle ağız hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Diş fırçalamak ve dişleri iple temizlemek, yiyecek parçacıklarının ağızda kalmasını engelliyor. Bunun yanı sıra havuç ve salatalık gibi sert gıdalar dişlerde mekanik temizliği sağlıyor. Ağız kokusuna savaş açıyor.

ÇÜRÜKLER RİSKİ ARTTIRIR

Diş çürükleri ağız ve dişlerde artık kalan gıdalar kaynaklı bakterilerin sebebiyet vermesiyle oluşuyor. Bu nedenle ağız kokusuna da yol açabiliyor. Uzun yıllar ağızda kalan porselen kaplamalar, eğer tam temizlenmiyorsa hem diş eti problemlerine hem de ağız kokusuna neden oluyor.