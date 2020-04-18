Temizlik şart!

Prof. Dr. Ahmet Akçay, ev temizliği hakkında merak edilen soruları yanıtladı:

Çamaşırlar nasıl yıkanmalı?

Çamaşırları yüksek ısıda yıkamaya çalışın. Mümkünse, 60 derecede yıkayın.

Ev temizliği için sirke kullansam olmaz mı?

Maalesef Coronavirüs önlemlerinde, sirke önerilmiyor. Sirkenin zemindeki virüse karşı, yeterince etkili olmadığı bildirilmektedir.

Klorlu çamaşır suları nerelerde kullanılsın?

Klorlu çamaşır sularını, onda bir sulandırılarak, daha çok kan bulaşları veya tuvaletlerde kullanılması bu dönemde tercih edilebilir. Sulandırılan çamaşır suyunun ömrü 24 saattir.