Coronavirüs salgını sırasında tartışılan konulardan bir tanesi de maske ve eldiven oldu. Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Güray Demir, yanlış maske ve eldiven kullanımının hastalığa davetiye çıkardığını açıkladı: Eldiven ve maskenin yanlış kullanımı korumaktan öte bulaştırıcılığı arttırıyor. Eldiveni çok uzun süre elinizde tutuyor, eldivenle her yere dokunuyor ve onu yıkamadan yüzünüze, maskenize değdiriyorsunuz. Elde virüs partiküllerinin tutunma olasılığı plastik yüzeylerden daha düşüktür. O nedenle yanlış kullanımı sizi korumaktan öte enfekte olmanıza neden olur.
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