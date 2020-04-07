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    • Sağlık
    • 07.04.2020 Gazete
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    Maske virüsten koruru mu? Doğru nasıl olmalı?

    Coronavirüs salgını sırasında tartışılan konulardan bir tanesi de maske ve eldiven oldu. Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. , yanlış maske ve eldiven kullanımının hastalığa davetiye çıkardığını açıkladı...

    Maskeyi doğru kullanalım
    Coronavirüs salgını sırasında tartışılan konulardan bir tanesi de maske ve eldiven oldu. Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. , yanlış maske ve eldiven kullanımının hastalığa davetiye çıkardığını açıkladı: Eldiven ve maskenin yanlış kullanımı korumaktan öte bulaştırıcılığı arttırıyor. Eldiveni çok uzun süre elinizde tutuyor, eldivenle her yere dokunuyor ve onu yıkamadan yüzünüze, maskenize değdiriyorsunuz. Elde virüs partiküllerinin tutunma olasılığı plastik yüzeylerden daha düşüktür. O nedenle yanlış kullanımı sizi korumaktan öte enfekte olmanıza neden olur.

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