Sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin ve Hidroksiklorokin içeren ilaçların Corona tedavisinde etkili olmadığı iddia edildi. Prof. Dr. Ahmet Aydın, ilaçlar hakkında hekim ve eczacı dışında yetkisiz ve bilinçsiz kişilerce bilgilendirme yapılmasının son derece yanlış olduğuna dikkat çekti. Söz konusu ilaçların Romatoid artrit, lupus ve dermatolojik rahatsızlıklarda kullanıldığını belirtti.