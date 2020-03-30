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ilacı e karşı etkili mi?

tedavisinde kullanılan Klorokin ve Hidroksiklorokin içeren ilaçların Corona tedavisinde etkili olmadığı iddia edildi. Prof. Dr. , ilaçlar hakkında hekim ve eczacı dışında yetkisiz ve bilinçsiz kişilerce bilgilendirme yapılmasının son derece yanlış olduğuna dikkat çekti.

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Sıtma ilacı yetersiz

tedavisinde kullanılan Klorokin ve Hidroksiklorokin içeren ilaçların Corona tedavisinde etkili olmadığı iddia edildi. Prof. Dr. , ilaçlar hakkında hekim ve eczacı dışında yetkisiz ve bilinçsiz kişilerce bilgilendirme yapılmasının son derece yanlış olduğuna dikkat çekti. Söz konusu ilaçların Romatoid artrit, lupus ve dermatolojik rahatsızlıklarda kullanıldığını belirtti.

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