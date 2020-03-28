Coronavirüse (Kovid-19) karşı bol su için

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna, diyabet hastalarının yeni tip koronavirüse (Covid- 19) yakalanma riskinin normal popülasyona benzer olduğunu ancak hastalığın ağır seyrettiğini söyledi. Tuna, "Diyabet hastalarının Covid-19'a yakalanma riski, normal popülasyona benzer ancak bu enfeksiyona yakalandıklarında hastalığı diyabetli olmayanlara göre daha ağır geçirmektedirler. Bu kişilerin hastaneye yatış gereksinimi, yoğun bakım ihtiyacı ve mortaliteleri diyabetik olmayan bireylerden daha yüksektir" ifadelerini kullandı. İşte Doç. Dr. Tuna'nın önerileri: Bu dönemi evde geçirenler bol bol su tüketmeli. Gıda tüketimini azaltmaları da önemli. Abur cubur tarzı bırakmalıyız. Mümkün olduğunca ev içinde hareket halinde olun ve egzersiz yapın…