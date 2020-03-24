Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kasım Hacim, Coronavirüs'ten korunmak için etkili bir beslenme programı izlenmesi gerektiğini söyledi. Hacim, "Dengeli beslenmenin yanında sadece yiyecekler değil, mineral de önemlidir. Çünkü mineraller vücudu ayakta tutacak yapı taşlarıdır. Maden suyu tüketimi vücudumuzun da dirençli olmasını sağlar. En az vitamin kadar değerlidir" dedi.
Maden suyu virüsten korur
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kasım Hacim, Coronavirüs'ten korunmak için etkili bir beslenme programı izlenmesi gerektiğini söyledi. Hacim, "Dengeli beslenmenin yanında sadece yiyecekler değil, mineral de önemlidir.
- Sağlık
- 24.03.2020
- Gazete
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