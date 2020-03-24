Maden suyu virüsten korur

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Halk Sağlığı Uzmanı Dr. , Coronavirüs'ten korunmak için etkili bir beslenme programı izlenmesi gerektiğini söyledi. Hacim, "Dengeli beslenmenin yanında sadece yiyecekler değil, mineral de önemlidir.

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Halk Sağlığı Uzmanı Dr. , Coronavirüs'ten korunmak için etkili bir beslenme programı izlenmesi gerektiğini söyledi. Hacim, "Dengeli beslenmenin yanında sadece yiyecekler değil, mineral de önemlidir. Çünkü mineraller vücudu ayakta tutacak yapı taşlarıdır. tüketimi vücudumuzun da dirençli olmasını sağlar. En az vitamin kadar değerlidir" dedi.

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