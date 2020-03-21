Korkusu virüsten hızlı yayılıyor!

Ev izolasyonu, hastalık endişesi, aşırı tedbir, güvensizlik stres ve kaygı. Küresel salgın Coronavirüsün fobisi de kendisi gibi hızla yayılıyor. Endişeli ruh halinin akıl ve beden sağlığını derinden etkileyebileceği bu süreçten en az zararla çıkmak için ne yapmalı, nasıl önlem almalıyız. Uzmanlar uyarıyor: "Paniklemeyin, kaliteli zaman geçirin, aşırıya kaçmayın..."