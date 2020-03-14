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Rengi mor faydası bol

ABD'li bilim adamları, salataları süsleyen mor nın faydalarını araştırdı. Bu mcize besinin antioksidan etkisiyle hücre hasarını bitirdiği ve den koruduğu saptandı. Kalbi koruyan lahananın kemikleri güçlendirdiği vurgulandı.

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Rengi mor faydası bol
ABD'li bilim adamları, salataları süsleyen mor lahananın faydalarını araştırdı. Bu mcize besinin antioksidan etkisiyle hücre hasarını bitirdiği ve den koruduğu saptandı. Kalbi koruyan nın kemikleri güçlendirdiği vurgulandı.

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