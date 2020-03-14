ABD'li bilim adamları, salataları süsleyen mor lahananın faydalarını araştırdı. Bu mcize besinin antioksidan etkisiyle hücre hasarını bitirdiği ve kanserden koruduğu saptandı. Kalbi koruyan lahananın kemikleri güçlendirdiği vurgulandı.
Rengi mor faydası bol
ABD'li bilim adamları, salataları süsleyen mor lahananın faydalarını araştırdı. Bu mcize besinin antioksidan etkisiyle hücre hasarını bitirdiği ve kanserden koruduğu saptandı. Kalbi koruyan lahananın kemikleri güçlendirdiği vurgulandı.
- Sağlık
- 14.03.2020
- Gazete
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