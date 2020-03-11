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Kalbimiz la sağlam

yetmezliği nefes almada zorluk, halsizlik ve ödemle belirti veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , hastalığın tedavi yöntemlerine değinerek "Tedavi yöntemi hastalığın nedenine ve seviyesine göre belirlenir.

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Kalbimiz portakalla sağlam

Kalp yetmezliği nefes almada zorluk, halsizlik ve ödemle belirti veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , hastalığın tedavi yöntemlerine değinerek "Tedavi yöntemi hastalığın nedenine ve seviyesine göre belirlenir. Damar genişletici ve kan sulandırıcı ilaçlara başvurulur. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda ise pili, Bypass ve kalp nakli devreye girer" diyor. Hastalara bol bol sebze meyve tüketmeyi; kayısı, muz, portakal yemeyi öneriyor.

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