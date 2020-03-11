Kalbimiz portakalla sağlam

Kalp yetmezliği nefes almada zorluk, halsizlik ve ödemle belirti veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, hastalığın tedavi yöntemlerine değinerek "Tedavi yöntemi hastalığın nedenine ve seviyesine göre belirlenir. Damar genişletici ve kan sulandırıcı ilaçlara başvurulur. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda ise kalp pili, Bypass ve kalp nakli devreye girer" diyor. Hastalara bol bol sebze meyve tüketmeyi; kayısı, muz, portakal yemeyi öneriyor.