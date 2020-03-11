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İşte leri korumanın 10 önemli kuralı

Kronik hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılıyor. Her yıl 2.5 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her 7 kişiden birinde görülüyor. Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbrekleri korumanın 10 önemli kuralını şöyle sıralanıyor:

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Kronik hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılıyor. Her yıl 2.5 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her 7 kişiden birinde görülüyor. Acıbadem International Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır sağlıklı böbreklerin sırrını açıklıyor. , yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalığı veya ailesinde böbrek hastalığı olanların daha fazla risk taşıdığının altını çiziyor. Böbrek yetmezliğinin sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbrekleri korumanın 10 önemli kuralını şöyle sıralanıyor:

Hareketsizlikten kaçının. Egzersiz yapın.
Sağlıklı beslenin. İdeal kilonuzu koruyun.
Tuzu azaltın.
Günde en az 2 litre su için.
Sigara ve alkolden uzak durun.
Sık sık ağrı kesici içmeyin.
Kan basıncınızı kontrol edin.
40 yaşından sonra kan şekerinizi ölçerken dikkat edin.
Ailenizde böbrek hastalığı varsa, düzenli kontrollerinizi yaptırın.
Diyabet ve tansiyon tedavinizi aksatmayın.

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