Diyabete sarımsak

Doğal antibiyotik sarımsak, kalp sağlığını korur. Hipertansiyonun ilacıdır. DNA hasarlarını giderir, pankreasa karşı korur. Saç dökülmesini bitirir. Diyabeti önler. Doğal antibiyotik sarımsak, kalp sağlığını korur. Hipertansiyonun ilacıdır. DNA hasarlarını giderir, pankreasa karşı korur. Saç dökülmesini bitirir. Diyabeti önler.
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