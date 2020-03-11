Diyabete sarımsak

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Doğal antibiyotik , kalp sağlığını korur. Hipertansiyonun ilacıdır. DNA hasarlarını giderir, pankreasa karşı korur. Saç dökülmesini bitirir. i önler.

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Doğal antibiyotik , kalp sağlığını korur. Hipertansiyonun ilacıdır. DNA hasarlarını giderir, pankreasa karşı korur. Saç dökülmesini bitirir. i önler.

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