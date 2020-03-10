Şifa niyetine süt

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Beyaz mucize , sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Uzmanlar, her gün iki bardak süt içmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Solunum yolu enfeksiyonların koruyan süt, grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor.

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Beyaz mucize , sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Uzmanlar, her gün iki bardak süt içmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Solunum yolu enfeksiyonların koruyan süt, grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. , sütün içerisinde 40'tan fazla besin öğesinin bulunduğunu belirtiyor. "Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır" diyor.

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