Şifa niyetine süt

Beyaz mucize süt, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Uzmanlar, her gün iki bardak süt içmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Solunum yolu enfeksiyonların koruyan süt, grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içerisinde 40'tan fazla besin öğesinin bulunduğunu belirtiyor. "Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır" diyor.