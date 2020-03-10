sağlıklıbirhayat içinkilit rol üstleniyor.Ancak şehirhayatınıngetirdiği stres,yorgunluk, değişenbeslenme alışkanlıklarıve kronik hastalıklarne yazık ki uyku kalitesinidüşürüyor. Peki,vücudu adeta sıfırlayıpyenileyen uyku kalitesiniartırmak için ne yapmakgerekiyor?Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi'nden Nöroloji Uzm. Dr. Figen Hanağası, kaliteli bir uykunun sırrını açıklıyor... Çevremizde çoğu kişi "Gece yarısından önce uykum gelmiyor" ya da "Ne kadar dirensem de gece uzun süre oturamayıp uyumaya gidiyorum" diye yakınıyor. Erken uyuyup kısa uykucu olan bir kişi sabah erken kalkıp uykusunu alanlarda uyku yoksunluğundan bahsedilmiyor. Ancak gece geç yatan ve uzun uyku süresi olan kişiler yetersiz uyuduğu için iş hayatında sabah saatlerinde zorlanıyor. Bu durum iş ve eğitim performanslarına da yansıyor.