Uyku, sağlıklı bir hayat için kilit rol üstleniyor. Ancak şehir hayatının getirdiği stres, yorgunluk, değişen beslenme alışkanlıkları ve kronik hastalıklar ne yazık ki uyku kalitesini düşürüyor. Peki, vücudu adeta sıfırlayıp yenileyen uyku kalitesini artırmak için ne yapmak gerekiyor?
STRES VE İŞ...
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi'nden Nöroloji Uzm. Dr. Figen Hanağası, kaliteli bir uykunun sırrını açıklıyor... Çevremizde çoğu kişi "Gece yarısından önce uykum gelmiyor" ya da "Ne kadar dirensem de gece uzun süre oturamayıp uyumaya gidiyorum" diye yakınıyor. Erken uyuyup kısa uykucu olan bir kişi sabah erken kalkıp uykusunu alanlarda uyku yoksunluğundan bahsedilmiyor. Ancak gece geç yatan ve uzun uyku süresi olan kişiler yetersiz uyuduğu için iş hayatında sabah saatlerinde zorlanıyor. Bu durum iş ve eğitim performanslarına da yansıyor.
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